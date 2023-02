Ibai Llanos i Spursito bromegen sobre la residència de TheGrefg a Andorra

Andorra la VellaIbaiLlanos, Spursito i TheGrefg, creadors de contingut amb gran influència a Espanya, s'han tornat virals arran d'un vídeo publicat per un usuari. El vídeo mostra una seqüència: Ibai i Spursito li pregunten a TheGrefg si el veuran el diumenge, contesta que no perquè estarà descansant i tots dos comencen a riure dient que no baixarà a Espanya perquè ha de passar dies a Andorra, referint-se als dies mínims a l'any que ha d'estar al Principat per poder ser resident.