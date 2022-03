Igualtat atén 144 nous casos de violència de gènere el 2021

Andorra la VellaEl servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere ha rebut al llarg del 2021 un total de 144 nous casos. Així es desprèn de les dades facilitades per l'àrea de Polítiques d'Igualtat del Govern, en les quals s'especifica que durant l'any passat el servei va atendre 325 dones víctimes de violència masclista.

En relació amb la tipologia de les intervencions, gairebé el 34% dels expedients atesos, 110, corresponen a casos de prevalença, aquells que es mantenen actius d'un any per l'altre, i aproximadament un 22%, 71, a dones que han retornat al servei després d'haver tancat la gestió en el passat. Així doncs, tal com mostren les dades facilitades, la majoria d'expedients que s'han gestionat durant el 2021 són noves víctimes de violència de gènere al país.

Cal tenir en compte que la xifra de casos gestionats pel servei durant l'exercici anterior mostra una petita reducció en comparació a les assolides el 2020, quan es van dur a terme 332 intervencions. Tanmateix, és necessari ressaltar que l'evolució de les dades es va veure marcada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus i l'etapa de confinament domiciliari total que va viure la població entre els mesos de març i juny, moment en el qual es van disparar el nombre de casos nous de violència de gènere, ja que, tal com s'ha indicat en diverses ocasions des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, l'aïllament va propiciar que les víctimes s'adonessin de la situació que estaven vivint en les seves relacions i llars i decidissin posar-hi fi acudint al servei d'atenció del Govern.