Igualtat atén 190 dones, víctimes de la violència masclista

Andorra la VellaDesprés de presidir aquest dijous al matí la comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica, la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat que “després de l’increment de casos vinculats a la pandèmia hem vist que de gener a juny del 2020 el nombre de dones ateses a Serveis Socials va ser de 119 i en el mateix període d’aquest 2021, els casos nous han estat 62”. Els casos actius d’aquest juny, dels quals se n’està fent seguiment, són 190, una dada que la ministra ha titllat de “tristament important”.

Des de l’Àrea d’Igualtat atribueixen aquesta xifra de casos actius, que ha anat creixent de manera constant mes rere mes, a l’activació dels protocols que marquen les relacions entre Afers Socials, la Policia i Batllia. “Seguim amb uns protocols que de moment van funcionant i hem incidit molt en la transmissió d’informació, de manera que ara ens arriben molts més casos que abans no ens arribaven”, ha dit Pallarés, qui també ha incidit en la “importància de les formacions”.

L’any passat, durant l’època de confinament, es van disparar els casos nous. Els mesos amb pitjors xifres van ser l’abril (24), maig (26) i juny (20). Enguany, el nombre de dones que Igualtat atén per primer cop s’assimilen als del 2019. Aquest 2021, per exemple, s’han registrat 4 casos nous a l’abril, 17 al maig i 11 al juny. En canvi, sí que hi ha un creixement constant en el nombre de casos actius. Aquest 2021 s’han registrat 125 al gener, 135 al febrer, 149 al març, 168 a l’abril, 176 al maig i fins als 190 del juny.

Casos “multiproblemàtics”

No hi ha un perfil concret que respongui al de dona que és víctima de la violència masclista. Però des d’Igualtat sí que s’han trobat que arran de la Covid els casos que els arriben no es vinculen a un únic problema, com podia passar abans de la pandèmia. Abans, una situació de violència es podia donar per un precedent concret, com podia ser la pèrdua del lloc de treball o un moment de dificultat econòmica, però ara reben casos “més agreujats” per les derivades econòmiques i socials provocades per la pandèmia. Són víctimes de violència de gènere vinculades a casos “multiproblemàtics”, segons expliquen des d’Igualtat.

Decret del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades a la CONPVGD

Pallarés ha exposat als membres de la comissió el Reglament que al mes de març va aprovar el Govern per afavorir el dret de defensa i assistències lletrades de les víctimes de violència de gènere. Aquest text, tal com ha explicat la ministra, reconeix el dret de les víctimes de violència de gènere de disposar d’una assistència lletrada per a la interposició d’una denúncia davant la Policia i vinculada als fets dels quals, se’n deriva aquesta condició.

Encara en matèria processal, la ministra ha explicat que properament el Ministeri té previst realitzar formacions als col·legiats i col·legiades del Col·legi d’Advocats i advocades on es tractaran temes com: la normativa internacional i nacional en matèria de violència de gènere, l’assistència lletrada a nivell civil i penal, la Guia de Col·laboració i els protocols específics d’actuació, el funcionament del Servei d’atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, entre d’altres.