Importants ferides a una dona per l'atropellament d'un ciclista

La MassanaEls fets van tenir lloc a l'avinguda de Sant Antoni de la Massana. Un ciclista circulava amb una bici de carretera i va topar amb una dona que creuava un pas de vianants. La dona va patir un traumatisme cranioencefàlic moderat i altres ferides que van comportar un any i mig per a la seva curació. El ciclista al·legava que no havia pogut veure a temps a la vianant perquè hi havia cotxes mal aparcats damunt de la zona de pas que impedien la visió. L'home, però ha estat condemnat perquè s'ha considerat que anava massa ràpid i va ser aquest excés de velocitat el que va impedir que frenés a temps. Va ser condemnat per un delicte menor de lesions per imprudència greu que provoquen lesions constitutives de delicte.