Imprudència al llac d'Engolasters

Andorra la VellaEl llac d'Engolasters és un dels estanys més propers a la capital i això fa que el volum de turistes, especialment a l'estiu, sempre sigui molt alt. El seu accés, sigui des d'Encamp o Escaldes-Engordany és de dificultat baixa i tots els portals de turisme el recomanen per anar-hi en família. El que molts no saben és que és un llac artificial, construït expressament pel funcionament de la central hidroelèctrica de FEDA. És per aquest motiu, que ficar-se dins l'aigua està totalment prohibit, com indiquen els molts cartells que hi ha repartits al voltant de la zona, ja que les turbines per generar l'energia són extremadament perilloses si estan en funcionament i podrien succionar les persones que s'estan banyant.

Fruit del desconeixement, o comentent conscientment una infracció, aquest dissabte passat, un home es va ficar dins l'aigua i va estar nedant durant una bona estona, tal com es pot comprovar en aquest vídeo. Com el llac no està vigilat permanentment per cap responsable de FEDA, el nadador va poder estar-se l'estona que va voler dins l'aigua, malgrat que molts dels presents van recordar-li que el que estava fent, està prohibit.

Un home neda al llac d'Engolasters

Només en alguns casos s'ha autoritzat el bany al llac d'Engolasters, com quan durant la passada competició de l'Iron Man a Andorra, una de les proves es va desenvolupar al llac. En aquella ocasió, FEDA va mantenir sota control la instal·lació i va fer els canvis de funcionament necessaris perquè el grup de nedadors pogués ficar-se al llac sense perill.