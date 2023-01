Incentivar el capital social solidari del país, l'objectiu de la fira del Voluntariat

Andorra la VellaEl Centre de congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest dissabte la primera fira del voluntariat a Andorra amb l'objectiu de visibilitzat i incentivar el capital social solidari i donar a conèixer la massa d'entitats del país. La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la iniciativa, que també té la voluntat d'establir-se i consolidar-se entorn de les dinàmiques que s'ofereixen al Principat, i ha manifestat que l'esdeveniment compta amb la participació d'un total de 29 associacions, tot i que, tal com ha destacat, el gruix de societats "és molt més gran".

D'aquesta manera, ha posat en relleu la solidaritat del país posant com a exemple la cooperació durant la pandèmia del coronavirus. Pallarés ha convidat a tota la població a visitar la fira al llarg del matí d'aquest dissabte i descobrir les oportunitats que ofereixen i com poden col·laborar amb les associacions. Una altra de les finalitats de l'esdeveniment és apropar les entitats al col·lectiu de joves, qui, tot i estar molt presents i vinculats amb la xarxa social i educativa, disposen d'un gran ventall d'oportunitats.

En aquest sentit, la ministra ha recordat que s'ha signat un conveni amb la Universitat d'Andorra (UdA) per incentivar als estudiants a participar en projectes socials a canvi de crèdits. Així doncs, el ministeri d'Afers Socials certifica els alumnes que duguin a terme tasques de voluntariat durant 30 hores. "Hem fet un acord per compensar i promoure amb la gent més jove la possibilitat de fer aquestes tasques", ha dit.

La titular de la cartera social també ha recordat que gràcies a la llei de Protecció Civil s'impulsaran formacions per disposar d'un grup d'acció directa format per persones amb coneixements per actuar en casos d'emergència al país si és necessari. "La qüestió és créixer en solidaritat, en compartir, crec que és un valor que tenim i que a més ho hem de visibilitzar i incentivar-ho perquè com més gent tenim en xarxa més fàcil és donar resposta a situacions com vam veure a la pandèmia", ha exposat i ha ressaltat que a Andorra "podem estar molt contents de la capacitat ciutadana que tenim". Actualment, s'està treballant amb Protecció Civil per disposar d'una via per registrar-se que sigui fàcil i intuïtiva.