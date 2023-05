Indignació perquè no s'obren els dos carrils malgrat les cues d'entrada per la frontera hispanoandorrana

Andorra la VellaLes cues d'entrada per la frontera hispanoandorrana els dissabtes al matí es continuen repetint i en la mateixa línia també segueixen les crítiques per part de conductors pel fet que quan hi ha un gran volum de vehicles no s'obren els dos carrils. Quan hi ha una afluència important de turistes s'acaba formant un tap ja que cada vegada que la caseta de la frontera espanyola o andorrana fa aturar un vehicle per demanar documentació tot queda aturat. L'efecte dominó deriva en quilòmetres de cua en els moments de màxima intensitat amb la desesperació dels conductors.

Govern havia assegurat que s'havien establert pactes amb les autoritats espanyoles per aconseguir que s'obrissin les dues casetes, i els dos carrils, quan hi hagi una gran afluència de vehicles, però, segons fonts de la duana andorrana, això no es produeix fins que hi ha un col·lapse monumental. Les mateixes fonts van comentar que se sap perfectament quin és el calendari i l'horari on previsiblement hi haurà grans concentracions, però només s'activa en els festius amb ponts o inici o final de períodes vacacionals. El problema dels dissabtes al matí és històric i a hores d'ara, per les queixes novament formulades avui, ni s'ha solucionat ni hi ha accions a la vista per arreglar-ho.