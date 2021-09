INEFC Pirineus, primera universitat amb més dones que homes

La Seu d'UrgellL'inici del curs universitari d'INEFC Pirineus aquest dimecres a la Seu d'Urgell marcarà un abans i un després al món de l'esport, ja que suposa el primer centre relacionat amb l'activitat esportiva a Catalunya on predominen les dones. Ho explica l'actual alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, qui comenta que tot i que el món esportiu sempre ha estat marcat per al presència masculina, "al voltant d'un 75% d'homes i un 25% de dones", el grau a la Seu obrirà aquest dimecres al Centre Cultural Les Monges amb un 54% de matriculacions femenines. "Suposa una dada molt important, aconseguir obrir els estudis esportius al sexe femení és una aposta de país", puntualitza.

El primer curs d'estudis universitaris presencials a la capital alturgellenca arrencarà amb les 40 places públiques completes, havent assolit un èxit "desitjable i desitjat", tal com apunta el vicealcalde, Francesc Viaplana, qui assevera que els va sorprendre la quantitat de gent que va sol·licitar els estudis pirinencs en primera opció, amb més de 150 candidats, i més de 550 demandes en general. "El volum de matriculacions ens demostra que aquesta modalitat era necessària i tindria sortida aquí", indica.

Fàbrega i Viaplana assenyalen que els primers dos cursos s'iniciaran a les instal·lacions de la UNED a la ciutat, a l'espera que es construeixi la nova infraestructura que ha d'acollir els estudis i que es preveu que estigui finalitzada abans del setembre del 2023. "Tenim els terrenys, el concurs està en marxa i si no hi ha cap contratemps extraordinari, complirem els terminis i el primer curs de tercer de carrera es durà a terme al nou emplaçament", assereix el futur batlle.

En la mateixa línia, ambdós representants del consistori consideren que la implantació d'un grau presencial comportarà un abans i un després en l'economia de la Seu. "Esdevenir ciutat universitària ens potenciarà les indústries més sostenibles que hi ha al nostre entorn, la natura i l'esport", afirma l'actual primer edil. Viaplana també exposa que el grau d'INEFC crearà dinamisme a tota la ciutat, tot matisant que "a banda dels estudiants que puguin venir a viure a la Seu, s'han de veure els treballs directes i indirectes que generarà al seu voltant".

A més, destaquen que la creació d'estudis a la capital alturgellenca ha estat possible gràcies al treball realitzat per l'anterior alcalde, Albert Batalla, i el seu equip, afegint la participació de l'actual director d'INEFC, Eduard Inglés. I posen en relleu que l'establiment d'un nou centre universitari públic d'activitat física i esportiva era necessari, ja que malgrat que en els darrers anys s'han constituït moltes facultats privades, fins al moment només hi havia dues places públiques a Catalunya, una a Lleida i l'altra a Barcelona, i "hi havia moltíssima gent que es quedava a les portes d'entrada perquè hi havia molta més demanda que oferta".

Sinergies amb el Principat

En relació amb la possible col·laboració entre INEFC Pirineus, la Universitat d'Andorra i el comú de Sant Julià de Lòria, l'actual primer edil avança que ja hi ha hagut els primers contactes amb els cònsols de la parròquia a través de la seva persona i d'Inglés, i exposa que l'eventualitat que es construeixi una residència universitària que també pugui arribar a donar cobertura al centre alturgellenc "seria molt positiu".

D'aquesta manera, Fàbrega assereix que "hi haurà sinergies", tot assenyalant que ja n'hi ha amb la Travessa Transfronterera i posant de manifest que si al fet de dur a terme un grau d'activitat física i d'esport especialitzat en el medi natural a l'Alt Urgell "on ho tenim tot", s'hi suma que "tenim Andorra al costat, on encara hi ha més, una realitat que ens obre la porta a realitzar moltes col·laboracions". A més, comenta que des d'INEFC Pirineus consideren que la universitat no és només formació, hi ha una altra part important, la recerca, "i aquí també s'han de treballar moltes sinergies amb el Principat".