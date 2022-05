Els infants del Pas gaudiran d'un nou parc en sis mesos

El Pas de la CasaLes obres de construcció del nou parc infantil i juvenil del Pas de la Casa ja han donat el tret de sortida i, si no hi ha cap imprevist en l'entrega de material, es preveu que un termini de sis mesos els joves de la vila encampadana puguin gaudir de la instal·lació. Ho han manifestat aquest divendres durant la presentació de la infraestructura la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i el conseller d'Urbanisme i Obres Públiques, Joan-Marc Pifarré, qui han recordat que l'import total d'inversió per part de la corporació és de 428.024,17 euros.

Amb el projecte la voluntat del comú és donar compliment a una de les demandes del consell d'infants del Pas, qui sol·licitaven la instal·lació d'un nou parc amb més equipaments i més ampli, per la qual cosa l'espai disposa d'un total de 850 metres quadrats. L'indret es divideix en dues zones, a la banda de dalt, tal com ha explicat Pifarré, hi haurà sis atraccions de caràcter més infantil i a la de baix, una zona de tobogans que tindran com a icona de referència un ieti, "l'animal per defecte de la neu". Les dues zones del parc s'uniran a través d'una escala. El conseller també ha indicat que els materials que s'utilitzaran seran resistents a la climatologia de la vila encampadana per evitar el seu deteriorament.

La cònsol ha exposat que els nens que conformen el consell d'infants del Pas seran els encarregats de donar-li nom a l'equipament durant la pròxima sessió, que tindrà lloc dimarts vinent al mateix poble. Mas ha avançat que a la zona també es duran a terme unes instal·lacions per a la gent gran, concretament on se situava l'antiga escola bressol, i una planta per ubicar l'espai jove de la vila, el qual actualment es troba a les pistes d'esquí. "Volem que a l'espai s'unifiquin instal·lacions per a totes les edats, des dels més petits fins a la gent gran", ha asseverat.