La 'influencer' de moda espanyola Natalia Osona construirà una casa amb cinc plantes a Andorra

Andorra la VellaNatalia Osona, una de les 'influencers' espanyoles més populars al món de la moda, ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que deixarà de viure a Madrid i que construirà un habitatge a Andorra. Segons explica a la publicació, ella i la seva parella estan en procés de construir una mansió de 5 pisos que comptarà amb ascensor i piscina climatitzada. "Ens complau anunciar-vos que estem construint la nostra futura casa", ha anunciat en una publicació amb un carrusel de fotografies de l'obra. "El procés serà superemocionant i sereu part d'ell", ha afegit.

Fins aquest moment, encara no havia donat informació sobre on es construirà la mansió. Després del rebombori que es va generar a les xarxes arran de l'anunci de la construcció, ha confirmat que s'ubicarà al Principat. Posteriorment, va penjar un vídeo en el qual informa que es mudarà a París, és a dir, és probable que utilitzi la nova propietat com a segona residència.