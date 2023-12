Inicia el judici més mediàtic contra Vanessa Mendoza

Andorra la VellaAquest matí, la seu de la Justícia ha estat testimoni de l’inici del judici contra la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, que enfronta càrrecs de difamació a causa de les seves declaracions davant el Comitè de l’ONU per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones (CEDAW) el 2019.

Vanessa Mendoza està sent processada per afirmar davant la comunitat internacional que Andorra prohibeix l’avortament en qualsevol circumstància, atribuint aquesta situació al que ella descriu com la influència del Bisbe d’Urgell, “la misogínia i l’extrema dreta en el govern del país”. L’activista s’enfronta a una possible multa de 6.000 euros i haurà d’abonar una indemnització addicional de 6.000 euros.

Un grup d’aproximadament quaranta persones s’ha congregat davant la seu judicial per expressar el seu suport a l’activista, entre les quals es troben les conselleres del PS: Judith Salazar i Susanna Vela, així com el secretari de l’USdA, Gabriel Ubach.

Mendoza, que es descriu com a “dona, feminista, lesbiana i gitana“, ha vinculat aquestes identitats amb el judici que enfronta, destacant que ho considera part d’una “teocràcia parlamentària”.

A una entrevista amb l’agència EFE, la psicòloga especialitzada en drets reproductius i sexuals va afirmar que la denúncia en contra seva va ser signada pel propi cap de Govern, Xavier Espot, convertint aquest cas en quelcom “personal” per a ell. L’activista sosté que Andorra està governada pels ‘coprínceps’, l’Obisbe d’Urgell i el president de França, Emmanuel Macron.