Inicien les obres de l'edifici Node d'Andorra Telecom

Andorra la VellaL’inici de les obres de l’edifici Node, la nova seu social d’Andorra Telecom, marca un pas significatiu en el paisatge urbà de la ciutat. Des del seu inici el passat 22 de gener, el progrés ha estat constant i d’acord amb el cronograma establert.

En aquest sentit, s’ha instal·lat cartells per mantenir informada la comunitat, senyalitzar els comerços i il·lustracions per donar més vistositat a la zona de les obres. Aquestes il·lustracions que avui s’estrenen, de 4 metres d’ample per 3 metres d’alçada, volen ser un pol d’atracció pels ciutadans i visitants per a fer-se selfies i gaudir d’un moment divertit.

Des de l’inici del projecte, s’ha mantingut una estreta col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella i l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres. S’han organitzat reunions explicatives, facilitat un número de WhatsApp per a consultes i mantingut una comunicació constant per mantenir-los al corrent del progrés del projecte i respondre dubtes.

Amb aquestes accions, l’operadora busca, no només informar i implicar la comunitat, sinó també fomentar un ambient positiu i dinàmic a la zona de les obres. Segons César Marquina, responsable del programa Node d’Andorra Telecom, “Esperem que aquesta iniciativa convidi als ciutadans i visitants a acostar-se, passejar i gaudir del teixit comercial de la zona mentre treballem en el desenvolupament de l’edifici Node.”

El projecte Node destaca per la seva integració sostenible a l’espai urbà, preservant les places públiques i facilitant el flux de vianants entre les zones comercials de l’avinguda Meritxell i de Prada Ramon. El projecte inclou una plaça de més de 1.000 m2 davant de l’Avinguda Meritxell, un espai públic de més de 1.850 m2 davant del Carrer Sant. Salvador.

Andorra Telecom reitera el seu compromís amb la comunitat, creant un espai modern, sostenible i inclusiu que contribuirà al creixement i al benestar de la societat andorrana. Per a més informació i actualitzacions sobre el projecte, es pot visitar el web andorratelecom.com.