Inspeccions d'ofici contra els abusos als peruans

Andorra la VellaGuillem Casal, ministre i portaveu de Govern, ha confirmat aquesta tarda que es faran inspeccions d’ofici a diferents empreses i establiments per a detectar casos d’abusos laborals.

“Evidentment, si cal obrir un expedient sancionador ho farem d’acord amb aquestes inspeccions d’ofici”

Casal ha confirmat una trobada divendres passat entre l’executiu, el secretari d’Estat, Jordi Puy, membres del departament de treball i el Sr. Castillo com a representant de la comunitat peruana a Andorra on es va exposar tota la situació. Govern s’ha posat en contacte amb el Perú per transmetre que s’està treballant en aquest afer.

“És una situació que ens ocupa i treballarem per esbrinar quins són els fets que han ocorregut” afirma el portaveu de Govern. Casal a més subratlla que ha estat el departament de treball qui veu convenient fer inspeccions d’ofici per la manca de denúncies per part dels treballadors.