Inspeccions de la policia a totes les obres per trobar irregularitats en la contractació de treballadors

Andorra la VellaLa policia està fent inspeccions en totes les obres que estan en construcció a Andorra davant la sospita que hi ha llocs on està treballant gent que no té les condicions contractuals mínimes que es fixen en la legislació del Principat. La possibilitat que s'estigui subcontractant mà d'obra barata no resident, o directament incorporacions no legalitzades, a la qual no se li aboni les xifres mínimes de sou i condicions laborals que marca la legislació està sent examinat obra a obra i treballador a treballador.

La tasca d'inspecció, segons fonts properes al cas, s'està fent conjuntament amb equips del servei d'immigració i d'inspecció de treball. Els equips conjunts permeten analitzar totes les facetes al voltant del lloc de treball i es pot comprovar si tenen els permisos tant a nivell d'immigració com d'alta en l'empresa que els està donant feina amb la corresponent cotització a la Seguretat Social.

El sobtat increment de treballadors extracomunitaris, especialment provinents de sud-Amèrica, va aixecar reticències sobre si alguns empresaris podrien haver optat, davant la suposada falta de mà d'obra, haver portat empleats al món de la construcció sense el conjunt d'obligacions inherents a una contractació.