Els inspectors de Salut augmenten els controls en la restauració

Andorra la VellaLes restriccions decretades per les autoritats sanitàries arran de la pandèmia van fer créixer el nombre d’inspeccions als establiments de restauració. Durant gairebé dos anys bars, cafeteries, restaurants i en general tota mena d’establiments dedicats a la restauració van rebre la visita d’inspectors de Salut i d’altres departaments per constatar que se seguien les normes, entre aquestes algunes de polèmiques com el registre de comensals o les distàncies entre taules tant a l’interior com a les terrasses.

Aixecades les restriccions, restauradors i professionals del sector de l’hostaleria han explicat que han constatat que els inspectors del ministeri de Salut han intensificat els controls en establiments, especialment en cuines i rebosts. Els principals punts de les inspeccions insisteixen en la traçabilitat dels aliments, el seu etiquetatge, la higiene de les instal·lacions de les cuines i els protocols que en general ha de seguir el personal de cada establiment, fent especial incís també en el al·lèrgens dels plats o la formació dels manipuladors d’aliments, entre altres.

Els mateixos restauradors han subratllat que és lògic i necessari que es facin aquest tipus d’inspeccions, però han lamentat que en algunes ocasions els funcionaris actuen “amb excés de zel per fer complir el reglament” i tot i que es detecti alguna incidència “no en deixen passar ni una”. Afegeixen que abans de la pandèmia en aquest tipus d’inspeccions “es feia més pedagogia” i es donava marge de maniobra per esmenar possibles incidències abans de sancionar. Arran de l’experiència covid, asseguren les mateixes fonts, “han canviat la manera de controlar que ho tinguem tot en ordre i no ens donen segones oportunitats”. Un fet, afegeixen, que “se suma a la pressió que hem viscut els darrers dos anys en el sector” a causa de les dificultats que ha suposat treballar fent complir el paquet de mesures covid.