Intents de frau suplantant a Salut per hackejar mòbils amb el pretext de la quarta dosi

Andorra la VellaDes de Govern s'ha avisat que s'estan realitzant trucades d'estafadors que es fan passar pel Ministeri de Salut i que demanen dades com el mail, l'adreça, el telèfon, etc. Posteriorment, demanen als usuaris que els donin un codi SMS que ells mateixos envien per tal de poder hackejar el mòbil. La recomanació és no introduir cap codi, ja que tallen l'intent de frau quan no se'ls envia.