Interior aposta per augmentar l'assistència psicològica a la presó

Andorra la VellaEl Servei d'Atenció Sanitària (SAAS) i el ministeri de Justícia i Interior estan treballant en la signatura d'un nou conveni per incrementar l'assistència psicològica i psiquiàtrica al centre penitenciari de la Comella. Tal com indica el titular de la cartera judicial, Josep Maria Rossell, qui espera poder tenir enllestit el nou acord aquesta tardor, s'oferiran noves prestacions, com "més sessions amb el psicòleg i més hores de psiquiatria", la qual cosa ajudarà que els presos "es puguin reinserir a la societat una vegada acabin de complir la condemna".

Rossell posa de manifest que els interns a la Comella tenen al seu abast tota una sèrie de "formacions en l'àmbit universitari, d'idiomes i fins i tot de treballs manuals", les quals també els acompanyen per tornar a inserir-se. En aquest sentit, apunta que la nova direcció del centre penitenciari està duent a terme nous projectes i iniciatives per tal de donar impuls a la presó, entre les quals es troba la mencionada anteriorment per donar millors oportunitats als presos després de complir la pena.

En referència a la possibilitat que els penitenciaris duguin a terme el transport dels presos, el titular de la cartera de Justícia i Interior exposa que estan estudiant donar més formació als agents i dotar a la institució de més recursos econòmics perquè puguin dur a terme aquesta tasca, com per exemple "vehicles adequats". "S'està estudiant i s'està mirant, n'hem parlat amb la direcció i també, per part seva, s'està fent un treball important de comunicació envers els penitenciaris per explicar que això es farà a condició que ells tinguin una formació específica", afirma Rossell, i assereix que fins llavors ho seguiran fent els efectius del cos de policia per "motius de seguretat".

Composició del centre penitenciari

Quant a la situació a la presó de la Comella, el ministre exposa que actualment hi ha un total de 47 interns, dels quals vuit es troben en règim de semillibertat, vint són preventius, catorze penats i cinc dones. Pel que fa als treballadors, Rossell apunta que el nombre d'efectius al centre penitenciari és de 73, que es divideixen en 60 agents uniformats, dos llocs de direcció, onze tècnics, tres infermers, tres administratius, dos tècnics de manteniment i tres educadors.

A més, respecte anuncia que el ministeri d'Interior té previst, de cara a l'any vinent, cobrir una plaça de responsable de seguretat, complint així amb la recomanació realitzada arran de l'auditoria que es va dur a terme a la presó després de l'escàpol d'un pres l'octubre del 2019. D'altra banda, Rossell també indica que està mantenint converses amb la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, i el titular de la cartera de Finances, Eric Jover, per establir una fórmula que garanteixi que es cobreixen "totes aquelles places d'agents penitenciaris que es vagin jubilant en un període de temps raonable".

"Hem d'entendre una cosa molt important, tots els cossos de seguretat necessiten, a banda del concurs perquè es puguin presentar a les places, requereixen un període de formació i de prova, i en el cas del centre penitenciari no tindríem operatius els nous agents fins al cap de dos anys", recalca el ministre. Per aquest motiu, s'està treballant en una planificació a dos anys vista per preveure totes les jubilacions que es puguin anar produint i "trobar un mecanisme legal per treure el concurs públic amb anterioritat per tal de cobrir les places a mesures que les jubilacions es vagin fent efectives".