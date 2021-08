Interior atorga més competència al saig per treure feina a Batllia

Andorra la VellaEl ministeri de Justícia i Interior atorgarà més competències al saig amb l'objectiu d'alleugerir el volum de feina que té actualment la Batllia. Aquesta és la voluntat del titular d'aquesta cartera, Josep Maria Rossell, a través de la modificació de la llei que regula la seva activitat i que el ministre té previst passar per consell de ministres aquest dimecres.

La reforma de la legislació també inclourà modificacions relatives a diversos articles concrets de l'actual Codi de Procediment Penal i del Civil, les quals donaran més competències als saigs en funcions d'execució i permetrà que, tan bon punt estigui aprovat el text legislatiu, puguin executar les anteriors a l'any 2016, les quals quedaven fora de la seva jurisdicció fins al moment.

Josep Maria Rossell explica les modificacions de la llei del saig

Ampliació de la quota d'immigració

El titular de la cartera de Justícia i Interior també té previst passar per consell de ministres l'aprovació d'una ampliació de la quota d'immigració, ja que segons informa "l'hem exhaurit". L'increment va destinat a la quota normal de treballadors i a la d'assalariats transfronterers.

Rossell comenta que aquesta ampliació no va lligada a la demanda realitzada pel sector turístic del país per la manca de mà d'obra, amb el qual el Govern ja ha iniciat una taula de treball per tractar la situació, sinó que es redueix al fet que s'han esgotat les disponibles fins a la data. En aquest sentit, apunta que la quota d'immigració per al sector de la restauració i l'hoteleria "sempre ha estat oberta i fins i tot era ampliable per a algunes empreses".

En referència a les declaracions efectuades pel cap de Govern, Xavier Espot, durant el tradicional dinar de l'executiu a AINA sobre l'ampliació de la quota d'immigració per a la temporada d'hivern, el ministre indica que espera que l'any vinent es pugui regularitzar la situació en l'àmbit turístic i que es pugui treure una quota en "consonància" amb el volum d'autoritzacions "que teníem en el moment prepandèmia" per donar cobertura a les necessitats de la temporada.