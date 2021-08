Interior no descarta obrir una quota per temporers a l'estiu

Andorra la VellaEl Govern obre la porta a crear una quota de temporers per a l'estiu davant la manca de personal que està patint el sector turístic durant aquesta temporada. Ho manifesta el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, qui explica que, en el marc de la taula de treball que ha impulsat l'executiu per tractar la problemàtica amb els actors implicats, s'està analitzant la possibilitat d'obrir una quota per a treballadors extracomunitaris l'estiu vinent.

Rossell apunta que una altra de les demandes del sector i que des del Govern es treballa per trobar una solució a curt termini, és l'"agilització" de diverses qüestions relatives a la tramitació dels permisos de treball, com per exemple la necessitat d'acreditar un període concret d'experiència en alguns sectors. "A través de la taula de treball, els actors implicats ens han plantejat les seves inquietuds i estem mirant de buscar fórmules per tal d'agilitzar algunes qüestions" i exposa que amb "el servei d'ocupació no acaben de funcionar algunes qüestions", indica.

Des del sector turístic, els membres que participen en la taula de treball veuen amb molt bons ulls la possible creació d'una quota de temporers per l'estiu vinent, gràcies a la qual consideren que es podria donar solució a la problemàtica de manca de personal que viuen per la competència laboral amb països de l'entorn. "Hi ha molts hotels que necessiten personal de temporada per l'estiu, tant o més que a la temporada d'hivern, com per exemple els situats a parròquies altes que s'activen estacionalment i no tenen personal fix", assevera la presidenta d'Autèntics Hotels (AHA), Meri Cassi.

En aquest sentit, apunta que veient que la situació que està vivint el sector en aquests moments no té una solució a curt termini, espera que l'arribada de personal extracomunitari l'any vinent pugui "revertir la situació". Cassi recorda que diversos establiments hotelers "no han pogut obrir alguns serveis per la falta de personal". I assereix que en una situació com l'actual, "hem de saber reaccionar" i trobar mecanismes per detectar "aquestes problemàtiques en un moment que puguem actuar i no a mitjan estiu". Tanmateix, agraeix al Govern la voluntat per col·laborar amb el sector i cercar una solució per evitar "trobar-nos en el mateix estadi la temporada vinent".

De la mateixa manera es pronuncia el director de la Unió Hotelera (UHA), Jordi Pujol, qui manifesta que la creació d'una quota de treballadors extracomunitaris a l'estiu és una "demanda" de la patronal hotelera des de fa molts anys. Així, indica que es tracta d'una de les qüestions que es van posar sobre la taula durant la reunió, però que des del Govern mai s'ha apostat per portar-ho a la pràctica, tot ressaltant que "ara per ara creiem que seria la solució més eficient" a la problemàtica "endèmica" que viu el sector turístic cada temporada d'estiu.

Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, també valora positivament aquesta possibilitat, tot recordant que encara que hi hagi un volum considerable d'inscrits al servei d'ocupació, cal tenir en compte que els coneixements de cada persona són diversos i "limiten el rang laboral". I posa de manifest que el sector turístic aglutina aproximadament uns 12.000 assalariats.

Cadena també assenyala que tot i que la temporada d'estiu ja està a punt de finalitzar, és "molt important" trobar una solució per "mantenir la reputació del sector turístic al nostre país que acompanyi al canvi de model" que se cerca. "Cal que es puguin absorbir les fluctuacions de personal per donar un bon servei al client i abordar totes aquelles qüestions importants per revertir la situació", afirma.