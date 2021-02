Intervinguts 30.000 euros i 50 monedes de plata a la Farga de Moles

Sant Julià de LòriaEfectius de la Guàrdia Civil, sota la direcció de l'administrador de la duana de l'Agència Tributària espanyola, van intervenir divendres passat la quantitat de 29.820 euros, per la comissió d'una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals a la frontera de la Farga de Moles. La intervenció es va produir quan al recinte duaner, procedent d'Andorra, va accedir un home, de 70 anys d'edat, i de nacionalitat portuguesa, ocupant d'un vehicle marca Land Rover.

A conseqüència d'un registre més minuciós del vehicle, segons explica aquest dimarts la Guàrdia Civil en un comunicat, es va trobar en el seu interior una bossa de viatge propietat de l'infractor, que contenia en el seu interior diners en efectiu, un total de 30.820 euros. Igualment, i en la mateixa bossa de viatge, l'infractor portava la quantitat de 50 monedes de plata de col·lecció, valorades en 1.750 euros.

Els diners interceptats a la Farga de Moles per la Guàrdia Civil

Una vegada verificada les quantitats de l'intervingut pels agents en les dependències de l'Agència Tributària, i en presència de l'Oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d'una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals, en superar la quantitat que es regula en l'esmentada normativa així com un altre acta per infracció a la normativa de contraban.

L'infractor va continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dels diners dipositats a la duana de la Farga de Moles, a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya. Quant a les monedes intervingudes, van quedar igualment dipositades a la duana.