"La inversió estrangera no caurà aquest any"

Andorra la VellaEl president de la Cambra de Notaris, Joan-Carles Rodríguez, considera que l'augment de preus de l'habitatge no ha arribat per l'increment desmesurat de la inversió estrangera en immobles amb intenció especulativa. Creu que el que està passant és que venen a viure a Andorra i compren o lloguen un pis. Aquest increment de la demanda, amb gent d'alt poder adquisitiu, ha derivat en un increment del preu de l'habitatge.

La inversió estrangera es mantindrà aquest 2023 perquè el país continua sent atractiu. Així ho creu la Cambra de Notaris, que, malgrat això, no creu que es focalitzi en el sector immobiliari. Afirma que els inversors que resideixen a Andorra generen un augment del preu de l'habitatge.

En declaracions a Andorra Televisió ha indicat que "l'atractiu d'Andorra continua sent molt alt i, per tant, auguro que la inversió estrangera no caurà aquest 2023." A més, ha explicat que ha canviat el model d'inversió que hi havia fins ara. "No crec que hi hagi més inversió estrangera en el totxo. Però és cert que hem atret i atraiem gent que ve a viure al país, i abans no era així, hi invertien sense viure-hi. I aquesta gent és econòmicament poderosa."