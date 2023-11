Jane Goodall: "Cada vegada és més difícil trobar llocs que realment hagin estat protegits, on els animals puguin ser vistos"

Andorra la VellaL'activista ambiental i primatòloga, Jane Goodall, coneguda pel gran públic per les seves recerques pioneres amb ximpanzés salvatges a Tanzània, ha visitat Andorra aquest 27 i 28 de novembre acompanyada per l'equip de l'Institut Jane Goodall Espanya com a part de la seva gira europea. Vam tenir ocasió de parlar amb l'etòloga sobre la seva estada al Principat.

Ha arribat a Andorra per donar a conèixer el programa d'educació global 'Root & Shoot', entre altres qüestions. I aquest dilluns va tenir l'ocasió de conèixer el primer grup d'alumnes que va impulsar aquest projecte al país. Què els hi va dir?

Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb molts joves. Vaig ser molt ben rebuda i crec que els nens van quedar inspirats i, de retruc, també els seus pares. Abans de la meva arribada, molts dels estudiants de primera ensenyança ja s'havien informat sobre 'Roots and Shoots' i vaig poder veure el projecte que estaven realitzant a l'escola.

A part d'aquesta trobada amb alumnes, aquest dimarts al matí s'ha reunit amb les autoritats governamentals d'Andorra amb l'objectiu de donar a conèixer la seva feina. Què creu que pot fer Andorra per protegir el seu entorn i la seva fauna, que, en aquests moments, té una relació molt estreta amb el turisme?

Crec que és molt, molt important protegir les muntanyes. Evitar que la gent exploti massa els recursos i intentar protegir la natura perquè, de fet, és allò que els turistes venen a veure. I cada vegada és més difícil trobar llocs que realment hagin estat protegits, on els animals puguin ser vistos pels visitants.

La presidenta de l'Institut Goodall d'Espanya, Laura Marí, va assegurar durant la roda de premsa de la seva visita que "una xerrada de Jane Goodall mai deixa indiferent perquè allò que fa és inspirar". Per què creu que desperta aquest sentiment?

Vaig néixer amb certs talents. De fet, penso que tots en tenim. Afortunadament, vaig poder aconseguir el meu somni d'infantesa: anar a l'Àfrica, viure amb animals salvatges i escriure llibres sobre ells. Pel camí vaig aconseguir una titulació perquè els científics em prenguessin seriosament. Vaig haver de deixar enrere l'única cosa que estimo, la selva amb els ximpanzés, perquè van adonar-se que estaven tallant tots els boscos de l'Àfrica. Ara, viatjo pel món fent palesa la meva consciència. Vaig descobrir que tenia el do de parlar i que la gent m'escoltava. Crec que és perquè tinc una manera d'arribar als cors de les persones en lloc de discutir amb elles.

Vostè és coneguda sobretot pels seus estudis com a primatòloga i etòloga, però també com a activista ambiental. Quin % d'activista creu que assumeix en aquesta etapa de la seva vida?

Ja fa molts anys que no sóc una científica i només adopto el paper d'activista. Crec que és tremendament important. Les persones estan perdent l'esperança arreu del món. Sense esperança caiem en l'apatia i no fem res. I si això passa amb els joves, i ja està començant, llavors estem condemnats. Estic intentant usar el do de la comunicació per canviar les persones des de dins.

Des de fa un temps dedica tres-cents dies l'any a viatjar pel món com a missionera de la pau de l'ONU. Com ho viu?

He passat molt de temps exhausta. Molt. He utilitzat molt la meva veu. A vegades penso que no podré impartir una conferència. Però d'alguna manera, quan pujo a l'escenari, alguna cosa em torna la veu. Només sento que he de fer això. És com si tingués permís. I estic fent servir els dons que tinc de la millor manera que puc. La cosa bona és que, mentre viatjo pel món, em trobo amb persones increïbles que fan projectes increïbles. L'Institut Jane Goodall té 27 seus on estan fent projectes que estan canviant el món. A Espanya també. I, si sumes tots els llocs del món que està canviant, apreciaràs un gran canvi. Això és el que dona esperança. Perquè sense esperança, com dic, caurem en l'apatia. Si tenim esperança, continuarem lluitant i aconseguirem frenar el canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat. Ho fem per als nens.