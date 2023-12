Joan Besolí va assabentar-se a la presó que el seu fill no tornaria a caminar

Andorra la VellaL'exconseller del comú de Sant Julià Joan Besolí ha explicat que una de les experiències més dures d'haver estat a la presó, dins de la causa contra Sandro Rosell per presumpte blanqueig de capitals, va ser no poder estar amb el seu fill que havia patit un accident unes setmanes abans de la detenció. Besolí ha indicat al programa Avui serà un bon dia de Gabriel Fernández a Ràdio Nacional que "a la presó em vaig assabentar que el meu fill no podria caminar". L'exconseller comunal es considera un "víctima col·lateral" d'una persecució contra Sandro Rosell. Actualment és a l'espera que la Batllia arxivi la mateixa causa per la qual va ser absolt a Espanya i que fa que porti anys amb els comptes bloquejats.

El judici per l'accident del fill de Besolí tindrà lloc dimarts i la petició d'indemnització és "d'un milió i escaig". El sinistre es va produir perquè al jove, que era monitor de muntanya, se li va demanar que portés un tractor quan no tenia cap formació per fer-ho. L'acció judicial és contra el propietari del negoci per un suposat delicte d'imprudència. Besolí lamenta que el propietari només anés un cop a veure al seu fill en sis anys.