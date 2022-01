Jornada amb 327 contagis i una lleugera baixada dels casos actius

ANAEl Govern ha presentat aquest dimecres unes dades sanitàries similars a les de dimarts. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, durant les darreres hores s'han notificat 327 nous contagis, una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 35.028, dels quals 4.771 (-23) són actius. A més, també s'ha donat d'alta a 350 persones, per la qual cosa les recuperacions totals ja s'eleven fins a les 30.112. Les defuncions, sortosament, es mantenen en 145.

Pel que fa a la pressió hospitalària, l'ocupació és la mateixa que fa 24 hores. Així, actualment hi ha 6 persones ingressades a planta i 4 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 3 d'elles es troben en situació de ventilació mecànica. Quant a la població escolar, les aules sota vigilància activa se situen en 49 (-23), sigui de manera total o parcial, i 204 (+10) estan sota vigilància passiva. En relació amb el pla de vacunació, Jover ha posat en relleu que el percentatge total de persones amb la pauta completa ja arriba fins al 82,4%. En aquest sentit, un 83,8% de la ciutadania per sobre de 16 anys ja ha rebut com a mínim un vaccí i en un 57,9% de la població major de 18 anys ja s'ha administrat la tercera dosi de la vacuna.

Davant la proposta del PS formulada aquest dimecres relativa a tornar a considerar les baixes de les persones contagiades per Covid, Jover ha argumentat que "estem en una fase de la pandèmia diferent", ja que les baixes són de curta durada "i això fa que l'impacte sigui menor per la persona", tot i que també està clar que el virus afecta ara un major nombre de població. Considerar aquestes baixes provocaria, per tant, un impacte "important" sobre les arques de la CASS i del Govern i, segons Jover, "hem de ser prudents quan fem aquesta gestió". "Des de l'oposició és molt fàcil fer un brindis al sol sense tenir en compte els impactes financers que això pot tenir", ha afegit.

Restriccions sanitàries i oci nocturn

D'altra banda, el portaveu de l'executiu ha reiterat que diàriament es fa un seguiment de les mesures restrictives aplicades arran de la Covid-19. En aquest sentit, ha afirmat que "anem seguint el dia a dia d'una variant que ha estat molt diferent de les altres", sobretot pel que fa a l'augment considerable dels casos actius respecte de la baixada de la pressió sanitària. Així, ha posat en relleu que serà amb el consell de ministres que se celebra els dilluns, què és eminentment sanitari, quan es decidirà si es decideixen relaxar algunes de les mesures actualment vigents.

Sumat a aquest aspecte, serà també dilluns quan es valorarà el punt de tramitació en el qual es troben les ajudes que s'han d'aplicar als propietaris dels locals d'oci nocturn, que veuen com aquest ingrés s'endarrereix amb el temps. En aquest cas, Jover ha recordat que les prestacions són retroactives per mesos complets, per la qual cosa "les persones no han de patir".