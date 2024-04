Jornada per incentivar les vocacions tecnològiques entre les nenes amb participació de la policia

Andorra la VellaLa policia ha publicat en les seves xarxes diferents fotografies de la jornada de Cyber Girls Day, organitzada per l'ONG We Are CyberGirls. L'acte tracta de promoure la ciberseguretat i de despertar vocacions tecnològiques entre les nenes.

Membres del cos de policia han explicat com protegir-se i reaccionar davant un ciberdelicte, i ha agraït que se'ls hagi tingut en compte per a la jornada.