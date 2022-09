Josep Maria Rossell: "Andorra no és un estat policial"

Andorra la VellaEl ministre d'Interior, Josep Maria Rossell, ha defensat la importància de la policia d'Andorra i el suport que té per part de la població que "només cal veure quan surten les valoracions de les institucions on la policia sempre està entre les notes més altes". La policia "fa una bona tasca a tots els nivells i això la ciutadania ho percep". Rossell ha destacat, en una entrevista a Els Matins de Ràdio Nacional, que "Andorra no és un estat policial" i ha fet referència al fet que "és un estat molt segur i la gent ho valora".

El ministre ha indicat que el sistema d'expulsions i foragitaments i d'impediments d'entrada al país ajuden a mantenir aquesta seguretat. Aquesta política de control ha fet que en vuit anys s'hagin expulsat o foragitat prop de 4.000 persones. Concretament, s'han foragitat 1.667 persones sense que s'hagi informat dels motius, mentre que el nombre d’expulsions administratives és de 2.246.