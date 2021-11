Josep Pintat creu que el Comú hauria de desaparèixer de la gestió de Camprabassa

Sant Julià de LòriaFa 10 anys, el 4 de novembre de 2011, va ser notícia...

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Pintat, creu que l'administració comunal hauria de desaparèixer de la gestió de Camprabassa perquè els socis privats no haurien d'estar sotmesos a la possibilitat que cada quatre anys canviïn els responsables comunals. Així ho ha manifestat en una entrevista al programa Ara i Aquí de RNA on ha fet balanç dels vuit anys de mandat que ara acaben.

El cònsol lauredià ha recordat que avui en dia el Comú disposa d'un 80% de la gestió de Camp Rabassa, i que es podria passar a una participació d'un 5 o un 10%, si les condicions de la llei d'inversions estrangeres i dels convenis per evitar la doble imposició fossin favorables. De fet, Pintat creu que si el marc legal és l'adequat Camp Rabassa té actius suficients per buscar altres socis de referència tecnològica per poder completar l'oferta d'oci. El cònsol creu que això seria 'saludable pels negocis' perquè seria gestionat sota criteris d'empresa privada i ha recordat que l'administració té altres mesures de control.