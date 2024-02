Un jove amb cinc condemnes per drogues en tres anys tindrà una última oportunitat

Andorra la VellaUn jove de 22 anys va ser condemnat per un delicte menor d'introducció de marihuana i haixix per la venda. L'afectat és multireincident en delictes i en tres anys, només pel que fa als estupefaents ha estat condemnat cinc cops. A banda, però havia estat condemnat per altres delictes. Per acabar de completar l'escenari, el jove va deixar de participar en el programa per desenganxar-se de les drogues al qual estava obligat a anar si volia seguir en llibertat.

El Tribunal Superior considera que la seva actitud demostra el seu menyspreu per les normes socials, però en aquest cas ha optat per la benevolència. Així "no obstant, tenint en compte que les circumstàncies personals exposades per la seva defensa i el fet que el recurrent treballa con auxiliar de jardineria des de fa 2 anys com a beneficiari del programa de formació del Ministeri d'Afers socials i funció pública se li dona una revocació parcial de 3 mesos de presó com última oportunitat, en règim de semillibertat seria més adaptada a la seva reinserció". A la següent, l'espera la presó.