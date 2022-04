Jover planteja poder agafar diners del fons de reserva un cop es tingui la reforma de les pensions

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que va traslladar a la comissió del Consell General la possibilitat d'agafar diners del fons de reserva, sempre i quan la nova reforma de les pensions ja estigui en funcionament. "Vaig plantejar la possibilitat de modificar un article de la llei de la CASS" que defineix el nivell màxim que s'hagi assolit al fons de reserva de jubilació, ha comentat Jover, remarcant que el fons "ha de tenir un coixí", però "no sé la xifra".

En aquest sentit, el ministre ha reiterat que el fons no es pot tocar fins que no hi hagi una solució amb la reforma. Respecte al fons, ha indicat que "hem d'assegurar-nos que sigui sostenible a mitjà termini" però sí que hi podria haver fluctuacions del fons de reserva a curt termini. Aquest fet, tal com ha declarat, podria ajudar que les mesures no s'implementessin de cop i que, per tant, no fossin tan traumàtiques pels ciutadans i les empreses, ha declarat. Tot i així, Jover ha recordat que encara es troben en un procés de reflexió.