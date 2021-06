Els joves consellers d'Andorra la Vella posen deures al comú

Andorra la VellaJardins verticals a les façanes; un parc cobert per als joves amb diferents activitats; la instal·lació de xarxes als tubs de drenatge del riu Valira; un autocinema; horts ecològics escolars i la construcció de casetes per a gats i gossos. Aquestes han estat les sis propostes de les escoles de la parròquia d'Andorra la Vella que els consellers que integren el consell d'infants han aprovat i que ara el comú avaluarà per veure com es poden materialitzar. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que totes han estat "molt treballades" i que són "molt realistes" i ha afegit que "la gran majoria són propostes que es poden tirar endavant". En aquest sentit, ha subratllat el fet que els joves no només hagin presentat propostes per a projectes que els afecten de manera directa sinó que tinguin "una visió de futur" i pensin "en tothom".

Els joves consellers han anat desgranant una a una les propostes que han treballat al llarg del curs. Així, des del British College l'Alexandre i l'Arnau han presentat, en nom dels seus companys, una proposta de jardins verticals que han defensat pels beneficis que comporten, entre els quals la millora de la qualitat de l'aire, estètics, estalvi d'energia i fins i tot psicològics. Han proposat també algunes ubicacions, com al carrer Bonaventura Armengol o a Príncep Benlloch. La proposta ha estat aprovada pel suport unànime de tots els consellers i Marsol l'ha valorar molt positivament. Des del col·legi Sant Ermengol la Júlia i el Pol han presentat un parc cobert per a joves amb una zona per fer 'parkour', una altra per a escalada, tirolines, tobogans i fins i tot una zona per a la càrrega de mòbils. La cònsol major ha reconegut que la parròquia està mancada de parcs i s'ha compromès a valorar la proposta, que ha estat aprovada amb vuit vots a favor i quatre abstencions. Des de l'escola andorrana d'Andorra la Vella l'Asier i l'Enya han presentat la instal·lació de xarxes als tubes de drenatge del riu Valira, per evitar que els residus hi acabin abocats. En aquest sentit, la cònsol també ha destacat que es valorarà quins punts negres hi ha per veure si es poden instal·lar aquestes xarxes. La proposta ha estat aprovada amb els dotze vots a favor.

Per part del col·legi Janer l'Elsa i el Pere han proposat un autocinema que fins i tot podria ser itinerant i es podria instal·lar als aparcaments del parc Central o de la plaça de Braus. Marsol ha obert la porta que es pugui fer alguna proposta en aquest sentit ja durant la festa major. El Dídac i l'Àxel de l'escola francesa d'Andorra la Vella han presentat uns horts ecològics escolars, un projecte que vol treballar la consciència dels joves envers el medi ambient i també sobre l'alimentació. Es demana al comú que els posi en contacte amb padrins i el Llamp per tal que a l'estiu se'n puguin fer càrrec dels horts. Marsol ha considerat que la proposta es podria posar en marxa el curs vinent després d'haver estat aprovada amb vuit vots a favor i quatre abstencions. A l'últim, el Marc i el Luca, de l'escola francesa de Santa Coloma han proposat la construcció de casetes per a gats i ocells, un projecte que ha estat aprovat per unanimitat i que la cònsol ha qualificat de "bo".

Festes amb Suu i Lildami

Durant la sessió de consell d'infants també s'ha anunciat que aquest divendres a les tres tindrà lloc la festa de cloenda. I serà sonada, ja que a partir de les tres de la tarda els infants podran gaudir a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila de l'actuació de Suu. També a la festa del poble, que se celebra el dia 24 de juny, s'ha volgut tenir en compte la veu dels infants i tal com ha avançat Marsol hi haurà l'actuació de Lildami, a la plaça del Poble a les sis de la tarda, i novament el tobogan aquàtic al carrer Doctor Vilanova. La cònsol major també ha explicat que de cara a la festa major es treballarà per poder incloure activitats pensades en el públic més joves.

Durant la sessió també s'han aprovat les dues imatges que representaran Andorra la Vella al concurs per escollir el logotip de les parròquies amigues de la infància, una iniciativa de l'Unicef i també els dos consellers infantils que formaran part del jurat.

Dues de les joves que han pres part en el consell, l'Enya i l'Elsa, es mostraven molt satisfetes d'haver pogut participar en el consell i haver pogut dir-hi la seva. Per a elles ha estat "una experiència molt divertida".