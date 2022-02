Els joves d'Encamp obren el Carnaval amb dures crítiques a Alís, penjat simbòlicament a crits de 'dictador'

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de febrer de 2012, va ser notícia...

El jovent d'Encamp ha donat per iniciat aquest dissabte el migdia el Carnaval de la parròquia amb una actuació satírica al carrer i la tradicional penjada del Carnestoltes a la plaça del Consell General. A l'acte han aparegut personatges il·lustres com el cap de Govern, Toni Martí, i s'ha fet burla de la poca utilitat del vot escenificant el pas per les urnes dels candidats encampadans durant les eleccions comunals del passat 4 de desembre. Qui més crítiques ha rebut ha estat l'ex-cònsol, Miquel Alís. El polític socialista ha estat l'escollit enguany per encarnar el Rei Carnestoltes, a qui han penjat a crits de 'dictador, dictador'; en referència, segons ha explicat el president de la comissió de festes d'Encamp, Xavi Fernández, a les paraules que va dir l'ex consellera de Comú, Olga Areny, afirmant que 'era un dictador i allà no manava ningú'.

Els candidats a les eleccions comunals i actuals membres del Comú han centrat la sàtira política al primer acte del Carnaval d'Encamp. S'ha parodiat personatges com el cap de Govern, Toni Martí, els cònsols major i menor encampedans actuals, Jordi Mas - vestit amb una samarreta esportiva amb la bandera andorrana i el nom gravat a l'esquena- i Jordi Torres, així com els consellers socialistes de l'oposició, Joan Sans i Eluska Galdós, que ha aparegut representada amb uns grans llavis i un vestit ajustat. Tots ells han passat per una urna ubicada a la plaça i a continuació han llençat el seu vot a les escombraries, simbolitzant així la poca utilitat del vot.

L'ex- cònsol major de la parròquia, Miquel Alís, ha estat el personatge més criticat i ha estat representat en la figura del Rei Carnestoltes. Els joves l'han titllat de 'cacic i dictador' i han afirmat que 'vol que la Molina sigui independent' o que 'es creu el rei d'Encamp'. El president de la comissió de festes de la parròquia, Xavi Fernández, ha explicat a l'ANA que enguany 'han aparegut personatges il·lustres del país, com Toni Martí o Miquel Alís, que està penjat perquè segons va dir Olga Areny era un dictador i allà [Casa comuna]no manava ningú'.

També hi ha hagut referències a personatges internacionals que han tingut certa rellevància en els últims temps. Així, han aparegut una colla d'indignats de Plaça Catalunya oposant-se a les retallades del Govern andorrà i perseguits per un grup de Gossos d'Esquadra i Martí ha rebut la visita del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, qui ha vingut a fer-li costat. També ha arribat, en cotxe i acompanyada del seu recent marit, la duquesa de Alba. Tampoc no hi ha faltat la música, el soroll dels trabucs i la traca final.

La plaça del Consell d'Encamp s'ha omplert d'encampedans per presenciar el primer acte del Carnaval, un dels més típics del país, que ha anat seguit d'una actuació de l'esbart Sant Romà. La festa s'allargarà fins dimecres, i tindrà com a plats forts la matança del porc, el judici dels contrabandistes o el ball de l'ossa.