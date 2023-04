Joves del país podran treballar a Irlanda o Alemanya

Andorra la VellaEl Ministeri d’Afers Exteriors informa que ja s’ha obert la convocatòria 2023 per participar en els programes d’intercanvi ‘Work and Holiday’ (feina i vacances) entre Andorra, Irlanda i Alemanya.

Es tracta d’un projecte que va iniciar-se el 2021 amb el Canadà i que ara ofereix per primera vegada l’oportunitat als joves andorrans de viatjar també a Irlanda i/o a Alemanya i a la inversa. El programa té l’objectiu de facilitar i promoure l’accés dels joves a la cultura, societat i llengües d’un altre país gràcies a una experiència de viatge i vida a l’estranger amb la possibilitat afegida de treballar.

En el cas de voler participar al programa amb Irlanda, els candidats han de ser de nacionalitat andorrana i tenir entre 18 i 30 anys en el moment de la sol·licitud. Les places, un total de 25, s’atorguen per ordre d’inscripció. Els nacionals andorrans que vulguin formar part d’aquesta primera edició del programa s’han d’inscriure a l’enllaç següent: https://www.dfa.ie/irish-embassy/spain/our-services/visas/andorranworkingholiday/

Pel que fa a Alemanya, els requisits dels candidats són els mateixos que amb Irlanda. Els nacionals andorrans que vulguin formar part d’aquesta primera edició del programa han de sol·licitar el visat Work and Holiday personalment al Consolat alemany a Barcelona amb cita prèvia en qualsevol moment.

Com amb el Canadà, si compleixen tots els requisits i obtenen una plaça, els joves interessats tindran un any per desplaçar-se a Irlanda i a Alemanya i activar el seu visat Work and Holiday, que tindrà una vigència d’un any per viatjar, residir i treballar en aquests dos països europeus.

Per a qualsevol precisió o consulta els interessats poden dirigir-se al Ministeri d’Afers Exteriors a través del correu electrònic workandholiday@govern.ad. Més informació a https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holiday.