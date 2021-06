Els joves reivindiquen els drets del col·lectiu LGTBIQ+

Andorra la VellaEls joves han fet sentir la seva veu aquest dilluns, Dia internacional de l'orgull LGTBIQ+, per reivindicar els drets del col·lectiu. D'aquesta manera, la marxa, convocada per Contracorrent Andorra, ha comptat amb una trentena de participants que han anat des de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella fins a la dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany, per recordar que "encara queda molta feina per fer per aconseguir la plena igualtat", tal com ha reivindicat Pol Cerdà, del moviment.

"El que més ens preocupa són els drets del col·lectiu trans, perquè és el que està més invisibilitzat", ha destacat Cerdà, que ha afegit que la CASS hauria de pagar o garantir que aquestes persones puguin fer el canvi de sexe. Una altra reivindicació és que des de l'escola es promogui "la diversitat". En aquest sentit, Cerdà ha evidenciat que els joves que integren el col·lectiu "no han vist cap curs o classe per parlar d'aquests temes i és de vital importància que es tracti a les escoles".

Quant a la participació en la marxa, una trentena de persones, Cerdà ha valorat que encara és un "tema tabú" i que cal treballar perquè la gent cada vegada tingui menys por a manifestar-se. "La llibertat comença perquè la gent es pugui expressar", ha dit, i ha constatat que la gent encara tem ser vista en manifestacions, per exemple, per temor a perdre la feina.

A la manifestació hi ha estat presents membres del PS. La coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata Andorra (JSA), Maria Nazzaro, ha destacat que hi eren per "donar suport a la marxa i aconseguir la igualtat entre totes i tots" i que cada vegada hi hagi menys discriminació. Ha valorat que és "molt positiu" que hagin estat els joves els que hagin impulsat aquesta marxa i que facin sentir "la seva veu". A més, ha recordat que encara cal "seguir treballant" perquè falta "molt" per aconseguir la plena igualtat. Al seu torn, el secretari d'organització del PS, Pere Baró, ha destacat que era un acte important "per visibilitzar" un tema que encara no és prou visible i ha celebrat que els joves "s'involucrin". Baró ha recordat que la igualtat està "sempre" a l'agenda del PS i ha fet notar que era "significat que les úniques joventuts" presents a l'acte hagin estat les del PS. "És un senyal de quin és el partit que defensa realment aquests actes", ha remarcat.

La marxa comptava amb el suport de Diversand i el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.