Un jurat de 35 ciutadans i ciutadanes trien el disseny de la façana del Centre Cultural de Sant Julià

Andorra la VellaUn jurat format per 35 ciutadanes i ciutadans ha seleccionat el projecte de la nova façana del Centre Cultural del Comú de Sant Julià. En un acte que ha promogut la participació ciutadana, s’ha optat per una proposta que destaca per la seva pell orgànica i lames curves d’alumini, les quals canvien de secció per generar un efecte de moviment.

La decisió, presa per una àmplia majoria del jurat, destaca diversos aspectes del projecte guanyador. Entre ells, es valora principalment la integració de la nova façana en l’entorn de la plaça i la muntanya de Rocafort, així com la preservació de la fulla de llorer, símbol emblemàtic del lloc, mantenint-la en les mateixes dimensions i posició.