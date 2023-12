Jutgen per imprudència greu un accident laboral d'un jove que va acabar en cadira de rodes

Andorra la VellaL'abril del 2017 un jove va patir un greu accident a l'hípica a la qual treballava que el va deixar en cadira de rodes. El responsable li va demanar que utilitzés un tractor i ara, sis anys i mig després de l'incident, s'ha arribat a judici al Tribunal de Corts.

Tal com informa RTVA, fiscalia i acusació particular consideren prou clar que el noi no estava preparat per fer servir el tractor, el que va provocar l'accident. Per això mateix demanen una indemnització de dos milions d'euros i sis mesos de presó condicional per imprudència greu per l'empresari.

La defensa de l'empresari, per la seva part, considera que no era una tasca perillosa i destaquen que el giny funcionava bé. També assegura que el camí era pla i que li va explicar com funcionava el tractor abans de fer-lo servir. Considera constatat, per tant, que no pot ser acusat d'imprudència greu.