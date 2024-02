L'acord d'associació s'explicarà a la ciutadania el 12 de març al centre de congressos de la capital

Andorra la VellaEl Govern, juntament amb els membres del Pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), han acordat el calendari comunicatiu de les properes setmanes per explicar l’entesa a tota la ciutadania. Així, l’Executiu ha presentat davant del pacte una sèrie de propostes comunicatives en les quals s’inclou la celebració d’una sessió oberta a tota la ciutadania el proper 12 de març. La trobada, que se celebrarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a partir de les 20h, té com a voluntat poder explicar per primera vegada, de forma detallada i oberta a tota la ciutadania el contingut final de l’acord negociat amb la Comissió Europea. La trobada estarà oberta al públic.

Així mateix, i seguint les propostes presentades pel Govern, també s’ha acordat l’elaboració d’un document informatiu extens sobre el projecte d’Acord d’associació que pugui ser distribuït i penjat a la pàgina web en les properes setmanes i que en faciliti la lectura, juntament amb el document complert de l’acord.