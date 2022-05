L'acord econòmic per la cartera de serveis de psicologia no estarà aquest estiu

OrdinoL'acord que ha de definir els preus de la cartera de serveis de psicologia per la CASS no serà fins després de l'estiu. Així ho ha explicat la president del col·legi de Psicòlegs, Sílvia Palau, durant la signatura del conveni al CTEO. "Ens agradaria que l'acord que ha de definir les contraprestacions econòmiques estigués definit abans de l'estiu, però el més probable és que ens n'anem fins al setembre".

Per contra, en el que sí que s'ha avançat és en els mètodes de derivació, que passaran emminentment pels metges referents i pels pediatres. D'altra banda, un altre dels punts en que s'està treballant és en la definició de les patologies que seran derivables, on també es tindrà en compte el grau de les mateixes, des de lleu fins a molt greu. La depressió, l'angoixa o l'estrés post traumàtic estarien dins; per a la presidenta del Copsia estaria bé "que es poguessin incloure totes les patologies, però som conscients de les limitacions econòmiques". Finalment, Palau ha apuntat que el sistema de forfets de visita, similar al que s'ha emprat durant la pandèmia, podria ser un bon sistema.

D'altra banda, pel que fa al col·legi de Nutricionistes, la seva presidenta, Berta Jiménez, ha indicat que encara no s'han reunit amb el nou ministre de Salut, Albert Font.