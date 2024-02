L'advocat de la padrina no es creu la venda de l'edifici de TheGrefg

Andorra la VellaPere Cristófol, l’advocat de la padrina que havia de ser desnonada en un edifici propietat de TheGrefg, dubta que el youtuber resident s’hagi venut l’immoble. Destaca que no se li ha notificat la venda de l’edifici i per tant no s’ho acaba de creure. Es basa en que no hi ha hagut cap comunicació durant els procediments judicials i que encara no s’ha escripturat quan la venda suposadament es va fer el 18 de gener. S’entra en el mes de març sense haver escripturat l’edifici el que es fa ser escèptic. La padrina continua anant cada dia al seu pis, tot i que no hi passa les nits, perquè quan baixa la temperatura es torna inhabitable. Tot i que la sentència ha estat ben rebuda, s’espera que es pugui aplicar amb agilitat, segons declaracions a ATV.

L’advocat de TheGrefg, Jesús Betriu, ha comentat que el comprador de l’edifici coneix la problemàtica i ara és ell qui s’ha d’aclarir amb la padrina per veure com s’aplica la sentència.