L'afluència als museus del Govern creix un 19% a l'estiu

EncampEls museus i monuments del Govern han rebut quasi 38.000 visitants durant la temporada d'estiu, concretament, entre l'1 de juliol i el 31 d'agost els equipaments culturals han tingut una afluència de 37.838 persones. Ho ha anunciat aquest matí en roda de premsa el tècnic de l'àrea de museus i monuments del ministeri de Cultura, Eduard Tarrés, qui ha manifestat que la xifra suposa un increment de poc més del 19% respecte al mateix període de l'any passat.

D'aquesta manera, tot i que les xifres assolides durant la temporada d'estiu no s'assimilen a les registrades abans de la pandèmia, Tarrés s'ha mostrat satisfet del volum de visitants a les 15 instal·lacions, vuit museus i set monuments, tot destacant que les mesures sanitàries "segueix limitant l'afluència, només permeten visites de nou persones per cada guia".

El tècnic també ha exposat que la recuperació de les xifres a nivells prepandèmia es podria produir en el moment en què tornin els visitants estrangers "provinents dels tour operadors", els quals ha detallat que han tornat a iniciar l'activitat. I ha apuntat que un dels elements clau d'aquesta temporada estival ha estat l'increment dels visitants individuals, aquells que venen sense formar part d'un grup organitzat.

D'altra banda, Tarrés ha animat a la població a assistir el pròxim 7 d'octubre al vespre a l'espectacle La llanterna màgica, de Sergi Buka, en el marc de l'exposició Abracadabra al Museu Casa Areny-Plandolit, que es va inaugurar dissabte passat. Segons ha informat el tècnic, Buka és l'únic il·lusionista que utilitza la llanterna màgica a Espanya. Hi haurà tres sessions, una a les 19, a les 20 i a les 21 hores i té un preu de sis euros.

Ple total a les Nits d'estiu als museus

Les activitats en el marc de les Nits d'estiu als museus han assolit el ple total durant aquest estiu. Ho ha manifestat el tècnic del comú d'Encamp, Robert Lizarte, qui ha assenyalat que les iniciatives han rebut un total de 1.300 visitants. En aquest sentit, el tècnic comunal ha puntualitzat que quasi la totalitat de les persones que han participat en les activitats, el 95%, són públic local. "Els assistents a les iniciatives són del país, fidels i familiars, ja que porten els infants", ha indicat, tot apuntant que també han rebut algun turista.

Lizarte ha comentat que durant aquesta temporada han apostat per millorar en qualitat que no pas en quantitat de visitants, per la qual cosa consideren que el públic s'ha sentit atret per les ofertes proposades, destacant que hi ha hagut una "llista d'espera molt important". Així doncs, ha incidit en el fet que estan treballant per poder oferir rutes i visites amb un nombre major de participants per obrir l'oferta a més població.