L'altra cara de la temporada d'hivern: 9 detencions per cocaïna

Andorra la VellaLa policia ha detingut durant la darrera setmana, entre el 13 i el 19 de desembre, fins a nou persones per la presumpta comissió de delictes contra la seguretat pública. La primera, dilluns, quan els agents va aturar un autocar de línia regular a la frontera del riu Runer i van arrestar dues persones, un home i una dona de 26 i 24 anys respectivament, perquè van trobar-los dues pastilles d'èxtasi, 0,2 grams de metamfetamina i tres grams de marihuana. Aquella mateixa matinada, la policia va detenir tres joves no residents al Pas de la Casa perquè quan van controlar un turisme que estava estacionat a la via pública van observar que els tres nois estaven consumint unes 'ratlles' i tenien 0,6 grams de cocaïna.

Dimecres passat, també de matinada al Pas de la Casa, els agents constaten que a l'interior d'un portal hi ha quatre joves “amb un actitud sospitosa de poder consumir algun producte estupefaent”. Es procedeix a controlar-los i a l’interessat se’l troba en possessió de 9 embolcalls de plàstic contenint un total de 7,6 grams de cocaïna. Pel fets mencionats, posteriorment en un registre realitzat al domicili del detingut, es troba a més a més, tres porcions d’haixix d’un pes de 12,6 grams i dues bascules de precisió. Finalment, també dimecres passat, la policia deté tres homes -un resident i dos fronterers- de 25, 33 i 63 anys, en el marc de la operació judicialitzada anomenada 'Rei'.

En el mateix marc de detencions setmanals, la policia ha procedit a arrestar deu persones per la presumpta comissió d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Destaca la detenció, aquest mateix diumenge, d'un resident de 40 anys que, de matinada, va donar un positiu de 2,18 grams d'alcohol per litre de sang. Dos dies abans, la mitjanit de divendres, es va arrestar na dona de 45 anys que, en el marc de la campanya de controls d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,72 gr/l.

Durant la darrera setmana també hi ha hagut dues detencions per delictes contra la integritat física. Dimecres al matí, a Encamp, la policia va detenir un home i una dona, de 33 i 37 anys respectivament. Es requereix els agents perquè el detingut els avisa que la seva parella li hauria causat una ferida amb un ganivet. La patrulla interventora arriba a determinar que es produeix una discussió de parella, on l’interessat li hauria donat una bufetada a la dona, i és en aquest moment, presumptament per por, que la interessada agafa un ganivet de cuina i l’amenaça de punxar-lo amb el mateix, posteriorment es produeix presumptament un forcejament entre els dos i és quan la interessada li hauria causat una ferida sagnant a la cuixa de la cama esquerra, que requereix de punts de sutura.

Finalment, també es reporta una detenció d'un resident de 19 anys perquè, en el marc d'una discussió familiar, hauria agredit la seva germana, menor d'edat.