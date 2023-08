L'ANC i el CNI aproven un acord per reforçar l'intercanvi d'informació

Andorra la VellaEntesa també amb el Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol de forma paral·lela, l’ANC-AD també ha arribat a una entesa amb el Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI) per intercanviar informació tècnica en matèria de seguretat dels sistemes, serveis i xarxes.

El conveni, que s’ha treballat juntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors, té la voluntat de regular la col·laboració entre les dues entitats en matèria de seguretat dels sistemes, serveis i xarxes TIC que processen, emmagatzemen o transmeten informació en format electrònic i que inclouen mitjans de xifra.

El conveni marc permet intercanviar sinergies en cas d’incidents de seguretat a la xarxa amb traspàs d’informació tècnica i procediments de resolució dels incidents per aplicar-los en entorns d’actuació d’ambdues institucions. Així mateix, també es preveu l’intercanvi de formació i bones pràctiques en l’àmbit propi de les dues parts. El protocol d’entesa preveu, a més, el suport mutu en l’execució de projectes pel desenvolupament de programes i projectes específics en matèria de ciberseguretat.

Per tal de fer un seguiment de l’entesa, s’estableix una comissió de seguiment entre les parts que actuarà com a òrgan executiu i estarà formada per una representació delimitada de cadascuna de les parts, amb l’objectiu de disposar d’interlocutors que intercanviïn la informació de manera regular i crear així un seguiment respecte als àmbits d’acció.