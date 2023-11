L'Andorra-Espanyol, un partit amb aroma solidari per La Marató de TV3

Andorra la VellaL’FC Andorra se suma per primera vegada a La Marató de TV3, una iniciativa solidària que aquest any es dedica a la salut sexual i reproductiva. El president Ferran Vilaseca ha representat els colors del club en la presentació d’aquest acord que va tenir lloc aquest dilluns al migdia als estudis de la cadena pública catalana a Sant Joan Despí, acompanyat dels altres clubs de futbol professionals que també hi participen.

Segons el Mundo Deportivo, l’Andorra lluirà el logotip de La Marató a la samarreta en el partit que enfrontarà l’equip d’Eder Sarabia amb l’Espanyol el pròxim 16 de desembre a l’Estadi Nacional. La Marató és una de les iniciatives solidàries més importants en el territori de parla catalana, i l’Andorra vol agrair a TV3 haver pensat en el club del Principat per ajudar a donar visibilitat a aquesta causa.

Ferran Vilaseca, president de l’FC Andorra, va expressar el seu agraïment als organitzadors: “Estem molt contents i, a més, ho farem visible en el derbi que jugarem contra l’Espanyol, un dia molt oportú que es convertirà en una gran festa per a La Marató. Aquest és un esdeveniment vertebrador per a Catalunya, una activitat molt especial, i els vull felicitar per fer-la realitat cada any”.