L'Andorra Mountain Music continuarà l'any vinent

SoldeuL'Andorra Mountain Music continuarà l'any vinent de forma 100% segura, tal com ha explicat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, en el primer balanç del festival previ al concert de David Guetta. "Estem molt contents amb tot el que ha passat en aquests cinc caps de setmana" tenint en compte la situació actual de pandèmia, ha manifestat Budzaku, afegint que estan molt satisfets tant per la qualitat de les actuacions, com per l'afluència i el ressò que està tenint el festival fora d'Andorra. De fet, en total, s'ha sobrepassat el 80% d'afluència al festival, amb dos concerts plens com el d'Armin Van Buuren i David Guetta i amb més de 3.500 assistents en els concerts de Don Diablo i Bob Sinclair. En aquest sentit, Budzaku ha afegit que la capacitat màxima era de 20.000 persones i que el concert de Mónica Naranjo va ser el quin va registra unes xifres més baixes, ja que aquest any, la cantant espanyola està tenint una gira actuant en molts altres indrets.

Tot i que la continuïtat del festival està assegurada, des d'Andorra Turisme han comentat que s'haurà d'estudiar en quina data es pot fer el festival, ja que el mes de juliol acostuma a estar reservat pel Cirque du Soleil. "No sabem quin és el millor període per fer-lo", ha indicat, assegurat que la continuïtat del festival dependrà d'un tema de calendari i no de pressupost. Tot i així, ha avançat que hi ha moltes possibilitats que sigui durant l'estiu. De fet, ha comentat que s'ha d'estudiar en quin mes és millor, ja que l'agost ja és un mes amb molta afluència de turistes i el juny "podria ser una opció, però haurem de mirar l'efecte climatològic", ha dit.

El director general d'Andorra Turisme ha recordat que per poder fer un festival a Andorra s'ha de fer en un període de temps que no hi hagi massa turistes i que sigui atractiu i pugi la marca Andorra. Aquest festival "té les dues característiques, sobretot la de pujar la marca", ha remarcat.

D'altra banda, Budzaku també ha confessat que hi ha hagut dificultats a causa de les mesures sanitàries com podria el test d'antígens, que hauran fet pujar el cost del festival, o la pluja. Tot i així, ha comentat que l'essència del festival és la natura, la muntanya i l'aire pur, i per tant, encara que hi hagués un recinte multifuncional, es faria a l'aire lliure. "Hi ha molts altres esdeveniments que es podrien fer al multifuncional", ha declarat. Finalment, sobre la cancel·lació del concert de DJ Snake, ha comentat que estan estudiant la possibilitat que vingui en la tercera edició del festival, si es poden compaginar les dates.