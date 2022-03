L'Andorra Mountain Music finalitza amb un balanç positiu i amb un 80% d'entrades venudes en el darrer concert

Andorra la VellaL'Andorra Mountain Music clou amb un balanç positiu tenint en compte les circumstàncies que han provocat diferents canvis en el festival com la pandèmia o el conflicte bèl·lic a Ucraïna, que ha obligat a finalitzar aquesta edició sense el darrer concert de Dimitri Vegas & Like Mike que estava previst pel proper dissabte. Així ho ha manifestat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, qui ha remarcat que els objectius del festival s'han assolit. De fet, en el concert de Martin Garrix hi va haver un 'sold out' i aquests dos darrers concerts, tant el de Dj Tiësto com el de Timmy Trumpet d'aquest dissabte, acabaran amb un 80% d'assistents.

Budzaku ha recordat que el festival va començar l'estiu passat per tenir un atractiu turístic durant aquella època de l'any. "Aquest cop es fa l'hivern perquè a l'estiu tenim el Cirque du Soleil", que ha remarcat que és el principal espectacle que té Andorra i que aquest juliol retorna. Tot i així, l'Andorra Moutain Music agrada i tot apunta que té la continuïtat assegurada. "Aquest Andorra Mountain Music s'ha fet per consolidar-nos com un ressort d'esquí mundial" i el festival pot conviure amb el Cirque du Soleil, ha manifestat Budzaku, afegint que ara cal veure en quina època de l'any es pot encabir. "L'únic definitiu és que al juliol és impossible tenir l'Andorra Mountain Music perquè tenim el Cirque du Soleil" qui porta el 80% de les persones que venen a Andorra a l'estiu, ha indicat.

Pel que fa a la ubicació, el director general d'Andorra Turisme tampoc ha volgut avançar esdeveniments, però ha comentat que el comú d'Andorra la Vella és un gran soci. "El lloc és l'últim, honestament", ha manifestat, i ha afegit que queda molt de temps per mirar-ho. En aquest sentit, ha declarat que l'objectiu era arribar a aquest 80% perquè així ja es pot considerar que el festival és un èxit. Respecte a l'anul·lació del darrer concert per decisió dels artistes i del promotor arran del conflicte bèl·lic a Ucraïna, Budzaku ha indicat que no tindrà cap efecte a nivell econòmic. Andorra Turisme té cobertura absoluta amb tots els concerts i els artistes tenen 18 mesos per actuar al Principat. "Tindran la possibilitat d'actuar en la propera edició", ha declarat, tot i que ha reconegut que haver acabat d'aquesta manera el festival els fa "mal moralment".

Recinte multifuncional

En resposta a preguntes dels periodistes, Budzaku ha comentat que la ubicació del recinte multifuncional és el menys important. "No veiem cap inconvenient en un lloc o en un altre", i l'important és que hi hagi el multifuncional a Andorra, ha emfasitzat. De fet, ha afegit que ha de ser un recinte que pugui acollir diferents tipus d'espectacles i amb una capacitat al voltant de les 5.000 i 6.000 persones.