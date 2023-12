L'anunci d'un pis a Canillo provoca més polèmica pel preu de l'habitatge

Andorra la VellaUn anunci que va córrer per les xarxes els dies previs a la manifestació va generar indignació. L'anunci s'acompanyava amb una crida a la participació en la manifestació del 8 de desembre. Va ser especialment vist en les xarxes dels temporers i, segons les fonts consultades properes a aquest col·lectiu, va ajudar a la mobilització. L'anunci es presenta com un exemple de quina és la situació actual de l'habitatge a Andorra i, per tant, una motivació per la qual protestar.

L'anunci ho té tot. Es tracta d'un pis petit, en una parròquia que suposadament és de les més econòmiques. Són dues habitacions, però en una hi van lliteres. I es deixa clar que és perquè n'hi visquin quatre. És normal tenint en compte que per a una parella seria complicat pagar 1.800 euros al mes i donar 5.400 euros per entrar a viure. Demanen dos mesos de dipòsit més el més inicial. L'anunci va generar indignació en considerar que hi ha propietaris que s'estan aprofitant d'una situació desesperada de molts ciutadans que no troben habitatge. Especialment, els temporers i estan patint preus abusius.