L'aparcament del Viena a l'avinguda Salou passarà a ser de pagament

Andorra la VellaL'aparcament del Viena i l'antic Bon Racó, ubicat a l'avinguda Salou, deixarà d'oferir accés lliure i serà dotat de barreres per restringir-ne l'ús exclusivament als clients dels establiments adjacents. Segons fonts del comú, aquest canvi ve motivat per l'ús abusat de l'espai per part de conductors que estacionaven durant llargs períodes, privant els clients d'un lloc per estacionar. Els treballs ja han començat i els cartells informatius anuncien el canvi imminent.