"Amb l'arribada dels rics de fora en els últims anys tot s'ha doblat de preu"

Andorra la VellaGabriel Ubach ha anunciat que la Unió Sindical d'Andorra (USdA) presentarà "a finals de setembre" un conjunt de mesures que "tenen com a objectiu recuperar el poder adquisitiu dels treballadors. Considera que "és culpa dels demòcrates, i no només del govern d'Espot sinó també del de Martí, la caiguda de la classe mitjana". I incideix directament en què "només han volgut portar aquí estrangers rics sense importar els efectes que tenia en la ciutadania i ara tot s'ha doblat de preu en els últims deu anys i els salaris continuen sent els mateixos". Ubach fa referència al fet que "si un pis de 90 metres quadrats i tres habitacions costava uns 250.000 i ara són 500.000 i en els lloguers també ha passat el mateix i el que abans costava 400 euros al mes ara són 800". L'arribada dels rics estrangers "ho ha encarit tot i quan deien que era gent d'Andorra la que havia comprat els pisos de les torres jo encara espero veure que algun sigui d'aquí".

Ubach posa damunt de la taula que "sempre diuen que volen arribar a un pacte, però de l'últim paquet de mesures que vam presentar no en van acceptar cap". Espera que "ara demostrin que de veritat volen un pacte social i no és només un truc electoral, per tant, a finals de setembre presentarem un nou paquet i ja veurem passa". El sindicalista apunta que en els últims s'ha doblat tant el cost de l'habitatge, de lloguer o compra, i el cost de la vida en general, mentre que els salaris continuen sent els del 2010.