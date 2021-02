Arriba l'arrodoniment solidari al Principat per ajudar a subvencionar projectes de les ONG

Andorra la VellaL'arrodoniment solidari arriba al Principat de la mà d'Univers Bomosa i Worldcoo després de signar un conveni de col·laboració per instaurar a Andorra aquest sistema de recaptació solidari. El CEO de l'empresa social catalana, Sergi Figueres, ha explicat que des de Worldcoo han desenvolupat i implementat diferents canals de recaptació per ajudar a les ONG a finançar els seus projectes. L'arrodoniment solidari consisteix, principalment, en arrodonir el pagament de la compra quan es paga amb targeta prement el botó verd i després "es pot obtenir un certificat de donació a través de la pàgina worldcoo.com", ha explicat Figueres. Aquest arrodoniment només es pot fer amb pagaments per targeta o bé en línia "per temes de traçabilitat i transparència", ha manifestat. A més, ha indicat que des de Worldcoo es troben al mig entre les ONG que volen desenvolupar un projecte i les empreses i les persones que ho fan possible. De fet, ha remarcat que entre un 30 i un 50% dels clients d'aquestes empreses participen en l'arrodoniment solidari i que van arribar a tenir més de 100.000 persones diàries fent donacions a través de la seva eina.

Aquest canal de recaptació es va llençar el desembre del 2018 i amb la implementació al Principat busquen internacionalitzar l'empresa, ha declarat el CEO, explicant que a l'estat espanyol ja compten amb més de 4.500 establiments comercials adherits i que l'any passat es van recaptar més de 2,5 milions d'euros per col·laborar amb les ONG. En aquest sentit, Figueres ha confessat que han escollit Andorra per la bona relació amb Univers Bomosa, "perquè moltes de les empreses amb què treballem ja tenen botigues al Principat" i perquè consideren que és on es poden obtenir resultats més ràpids. De fet, el director de Bomosa Fundació i de BMS Consultoria Estratègica, Albert Batalla, ha afegit que a Andorra hi ha molt públic català que ja està familiaritzat amb l'arrodoniment solidari.

Així, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, les dues entitats han presentat el nou canal i han informat que el proper 16 de febrer es farà una reunió amb les ONG per explicar aquesta operativa, i les que vulguin participar-hi es poden inscriure a arrodonimentsolidari.eventbrite.es. Batalla ha comentat que ja s'ha fet algun contacte amb les ONG, i per aquest motiu, la primera reunió serà amb elles, "ja que són els qui han de dissenyar els projectes a finançar" i després ja es faran trobades amb els operadors comercials. A més, Batalla també ha manifestat que qualsevol comerç té la porta oberta a posar-se en contacte amb ells i que esperen que l'eina sigui tan exitosa a Andorra com a Catalunya.

Pel que fa als tipus de projectes, Figueres ha comentat que tenen acords amb 400 o 500 ONG de 60 països diferents. "Primer fem el conveni, ens presenten els projectes i després fem les propostes a les empreses", ha especificat, remarcant que en principi, cada empresa acaba escollint el projecte o l'entitat que vol ajudar segons la seva responsabilitat social corporativa. Entre les empreses que ja col·laboren destaquen Bonpreu, Viena, Caprabo, Eroski o Correus, entre d'altres, ha explicat Figueres, qui ha afegit que aquest 2021 també volen treballar per implantar-se a Itàlia, Portugal i a l'Equador.