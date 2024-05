L'Associació contra el Càncer insta a instal·lar una unitat de radioteràpia a Andorra

Andorra la VellaL'Associació contra el Càncer (Assandca) he fet públic que s'està constatant un augment dels casos de càncer a Andorra. Veuen aquesta tendència preocupant i insten a que cal una unitat de radioteràpia al Principat que eviti el desplaçament de malalts i familiars a hospitals dels països veïns.

Assandca revela que diferents informes mostren com els casos de càncer s'incrementen cada any i al 2023 a l'Hospital es van detectar 400 quan en l'estudi anterior eren 300. L'associació indica que el 60% dels casos de càncer requereixen radioteràpia, per tant i la incidència de la malaltia a Andorra justificaria plenament la creació d'un servei de radioteràpia.

Josep Saravia, president Assandca, ha destacat a RTVA que la despesa anual de la Sanitat andorrana en radioteràpia és de "980.000 euros, independentment del cost del transport i dels metges". Per aquest motiu, amb la despesa que ja s'està fent "podríem amortitzar el cost d'una màquina."

Saravia posa damunt de la taula un altre problema: la manca de personal per donar resposta a les necessitats dels malalts de càncer, davant l'increment progressiu de la malaltia a Andorra.