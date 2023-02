L'associació Open FabLab Andorra la Vella ja disposa d’un local a ‘L’encaix’

Andorra la VellaL'associació Open FabLab Andorra la Vella ja disposa des d'aquest dimecres d'un local propi al número 58 de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, al nou edifici batejat com 'L'encaix'. L'espai el cedeix el comú d'Andorra la Vella de manera gratuïta fins al 2025. Amb la nova zona de treball ja disponible, l'entitat, que centra la seva activitat en la creació de coneixement al voltant d’un laboratori de fabricació digital, començarà a posar-se en funcionament entre finals de febrer i principis de març.

Open FabLab Andorra la Vella és una associació sense ànim de lucre constituïda per l'associació Andorra Makers, i les empreses Andorsoft SA, Gamma Management i SL Soadco SL, i té com a objectius fundacionals la divulgació i la capacitació científica i tecnològica. Concretament, es tractarà d'un espai on es compartirà maquinària de fabricació digital amb la ciutadania com poden ser impressores 3D o talladores làser, donant a conèixer una nova forma de treballar adaptant la tecnologia a determinats oficis tradicionals, tot sota la supervisió i ajuda d'un FabLab Manager.

Un dels pilars bàsics del FabLab serà la formació, ja que qualsevol persona que s'adreci a l'associació podrà rebre tota una sèrie de pautes per a executar els seus projectes i també podrà aprendre a confeccionar una màquina de fabricació digital des de zero. "El que volem és que els joves d'avui en dia, que són el present i el futur d'Andorra, puguin trobar un camí professional diferent", explica Pere Montes de Oca, president del FabLab. En aquest sentit, en el futur es preveu col·laborar amb centres escolars de tots els sistemes educatius.

L'associació també compta amb el suport del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, el qual ha subministrat totes les màquines necessàries per engegar l'activitat, el Comú d’Andorra la Vella, així com d'Andorra Recerca + Innovació (ARI) i Crèdit Andorrà.